Гороховчане стали в 2 раза чаще посещать учреждения культуры.

Древняя Гороховецкая земля подобна шкатулке, которая хранит бесценные сокровища.Главный показательСамобытные народные промыслы, богатый фольклор, традиции, волшебной нитью связывающие разные поколения... Гороховчане трепетно берегут и постоянно приумножают нематериальное культурное наследие, доставшееся от великих предков. Его животворящее сияние не померкнет, пока у переливчатой, словно весенний ручей, песни есть слушатели, у молодецкого танца, весело отбивающего ритм на сцене, - зрители.По сути, в этом и заключается главная задача нацпроекта «Культура» - привлечь к созиданию прекрасного как можно больше людей. И администрации Гороховецкого района с ней великолепно справляется. Об этом говорят цифры. За 2021 год показатель посещений учреждений культуры района выполнили на 192%, что составляет более 144 тыс. посещений (в 2020-м - 75 тыс.).Культурные потребности жителей сельских территорий, в которых нет профильных учреждений, удовлетворяет передвижной клуб «Феникс». 29 апреля во Владимире на площади возле Областного дворца культуры и искусства состоялось праздничное мероприятие Всероссийской акции «Культурный хоровод», а также презентация автоклубов, приобретённых для четырех районов Владимирской области в рамках национального проекта «Культура», в том числе и Гороховецкого района. Многофункциональные культурные центры отличаются профильной для деятельности учреждений культуры комплектацией. По функционалу они являются полноценными клубами - только на колёсах, оборудованы сценическим подиумом, современным звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. На приобретение данного автоклуба направлено 5496,3 тыс. руб. из федерального, областного и местного бюджетов. Только в 2021 году благодаря передвижному клубу провели 173 мероприятия, которые посетили более6 тыс. человек, - говорят в отделе культуры и молодёжной политики.Что посеешь...Прошлый год стал знаменательным и для Гороховецкой Детской школы искусств. Благодаря поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры и администрации района, учреждение стало участником национального проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда». Школа получила 4375,1 тыс. рублей - на эти деньги для юных дарований купили музыкальные инструменты, обновили оборудование и учебные материалы в классах.Нельзя оставить без внимания и региональный проект «Творческие люди», благодаря которому у гороховецких специалистов учреждений культуры и дополнительного образования появилась уникальная возможность учиться у ведущих преподавателей страны, осваивая продиктованные временем и векторами развития отрасли компетенции. В 2021 году новые знания и навыки получили 18 специалистов районных учреждений культуры.Один из вариантов улучшения финансового состояния отрасли - грантовая поддержка, предусмотренная на федеральном и областном уровнях, а также негосударственными организациями. В 2021 году поддержку получили проекты на сумму 3 377 659 рублей.О наиболее ярких проектах:Проект «Живые ремесла земли Гороховецкой: из прошлого в будущее» передает народные традиции из рук в руки - от мастеров жителям Гороховца. Здесь родились две уникальные технологии - роспись плотницкой игрушки и одностороннее двухуточное белое браное ткачество. Акцент в проекте сделан на изучении аутентичных технологий росписи игрушек и ткачества, но помимо этих промыслов участники проекта изучали гончарное ремесло и искусство керамики. Президентский грант был потрачен на закупку оборудования для мастерских, материалов для занятий и заработную плату преподавателям.Акция по сохранению культурного, исторического и народного творчества «Хоровод традиций. Наследие и наследники»В 2021 году Акция включила в себя реализацию комплекса мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, развитие культурно-просветительских и событийных мероприятий, а именно:- проведение III открытого межрегионального фестиваля традиционной народной культуры «Фоминская околица», концертных программ, мастер-классов в селе Фоминки Гороховецкого края, организация «круглого стола» «Проблемы сохранения нематериального культурного и этнокультурного наследия в современных условиях- организация первой в области летней творческой фольклорной смены «Наследие и наследники»;- организация культурно-просветительского онлайн-проекта «Живые страницы российской истории», посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского;- проведение VIII межрегионального фестиваля народного творчества «Неувядаемый цвет» как яркого, значимого событийного мероприятия, направленного на возрождение народных обычаев, популяризацию местных традиций, ремесел, укрепление дружбы и взаимопонимания между регионами, сохранение преемственности поколений.Участниками летней творческой фольклорной смены стали представители различных фольклорных коллективов области. В рамках организации творческого процесса функционировали площадки «Народный костюм», «Народные промыслы», «Народные игры и хороводы», «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народная игрушка», в ходе образовательного интенсива с привлечением специалистов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры», Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Областной Центр народного творчества» было организовано обучение по проблемам и перспективам развития детского фольклорного движения.По многочисленным отзывам занятия в школе оправдали ожидания участников и стали полноценной образовательной площадкой с уникальными практиками обмена опытом и установления творческих связей между творческими коллективами этнокультурной направленности.