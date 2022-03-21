ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тыс. цифровых карт – как дебетовых, так и кредитных. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Их доля в эмиссии банка на ..

ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тыс. цифровых карт – как дебетовых, так и кредитных. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Их доля в эмиссии банка на сегодняшний день уже превышает 20%. Общее число активных виртуальных карт выросло на 14% и достигло 1,2 млн шт.ВТБ фиксирует заметный рост интереса клиентов к цифровым картам. За первые две недели марта спрос на них увеличился более чем на 70% по сравнению со второй половиной февраля. В этот период банк оформил свыше 130 тыс. виртуальных карт, примерно 40% из них – на базе платежной системы «Мир». Оборот по цифровым картам с начала года увеличился в 3,5 раза по сравнению с началом 2021 года, превысив 20 млрд рублей.ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта «Мир». С марта текущего года клиенты могут заказать кредитную «Карту возможностей» на платежной системе «Мир».Цифровая карта – это высокотехнологичная альтернатива пластику. Она оформляется в ВТБ Онлайн в несколько кликов. Сразу после этого ей можно пользоваться как полноценной картой: расплачиваться за покупки онлайн, совершать переводы, снимать наличные с помощью QR-кода и получать преимущества в рамках программы лояльности "Мультибонус".Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.ВТБ напоминает, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов банка внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны. Исключение составляют использование сервисов PAY, проведение транзакций за границей и оплата в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах.Ранее ВТБ принял решение, что все карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе, продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.