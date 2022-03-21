За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 38 человек получили ранения различной степени тяжести.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария.Полицейскими оформлено 319 происшествий с материальным ущербом, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Во Владимире было зафиксировано 2 наезда на пешеходов.По предварительной информации, 17 марта в 22:05 на 2 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М–7 «Волга») неустановленный водитель совершил наезд на пешехода 1985 года рождения. В результате ДТП пешеход госпитализирован.В воскресенье, 20 марта, в 12:10 на улице Безыменского областного центра, у дома 26, 21-летняя водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» сбила пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1965 года рождения направлен на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области