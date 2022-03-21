США намеренно затягивают конфликт на Украине, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

США намеренно затягивают конфликт на Украине, считает военный эксперт Юрий Кнутов.Весь мир следит за происходящим в Восточной Европе. Российские войска продолжают проводить специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силыпоследней оказывают сопротивление, более активное – бойцы нацбатальонов.Юрий Кнутов заметил, что киевский режим не хочет думать о жителях Украины. Сейчас украинская власть не принимает решения в своей стране самостоятельно, напомнил эксперт. По его словам, это прерогатива Вашингтона, однако США конфликт в Незалежной выгоден.Кнутов отметил, что происходящее для Соединенных Штатов – это не только деньги для военно-промышленного комплекса, но и максимальное введение антироссийских санкций. Эксперт уверен: американцы пытаются дестабилизировать социально-экономическое положение России и добиться смены власти."Это сценарий 1991 года, и Запад его тщательнейшим образом отрабатывает", – цитирует Кнутова "".Ранее первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, обратив внимание на недавние заявления американских политиков, , что США стоят на пороге серьезных потрясений. Мол, на фоне происходящего на Украине в Америке произошел глубокий раскол.