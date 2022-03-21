У актрисы Чулпан Хаматовой появились враги в России.

У актрисы Чулпан Хаматовой появились враги в России.В свежем интервью актриса Чулпан Хаматова отреагировала на слухи,которые муссируются уже несколько недель. Знаменитость подтвердила переезд вЕвропу на ПМЖ. В Латвии, напомним, у актрисы есть жилплощадь. Ранее Чулпан высказалась против спецоперации на Украине. Теперь звезда экрана считает, что на родине ей грозит опасность.Желание Хаматовой задержаться на чужбине нанеопределенный срок многие в России восприняли в штыки. На знаменитость обрушился шквалкритики. Отъезд актрисы называют черной неблагодарностью. Вклад Чулпан в отечественную культуру и благотворительность теперь поставленпод сомнение. Мол, Хаматова и человек плохой, и актриса никудышная.Например, автор телеграм-канала "НЕБОЖЕНА" в пух ипрах разнес знаменитость. Канал, по слухам, принадлежит бывшему пресс-секретарю движения"Наши" Кристине Потупчик."Я много раз пересекалась с Чулпан. Она крайненеприятный человек", – набросился на актрису автор канала."НЕБОЖЕНА" утверждает, что Чулпан Хаматова попала в ГИТИС по блату – благодаря связям педагога Юноны Каревой. Дескать, тогда еще начинающая актриса из Казани умоляла жену Станислава Говорухина составить ейпротекцию в Москве. Мол, Чулпан умеет ладить с влиятельными людьми.Якобы в 2019 году угодливым восхвалением Михаила Горбачева актрисавыпросила себе роль Раисы Горбачевой в спектакле. Фонд имени политика тогда выделил много средств на постановку."Хаматова засасывала проклятую мумию Горбачева на егодне рождения и приговаривала, что до перестройки все было серостью", – облил грязью актрису критик.