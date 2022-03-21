Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Житель Мурома обвиняется в убийстве и краже золота. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.Муромлянина обвиняют по двум статьям - ч.1 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.«На почве неприязненных отношений, используя ремень от спортивной сумки, фигурант задушил жертву. Экспертиза подтвердила, что женщина умерла от асфиксии. С места преступления злоумышленник также похитил золотую цепочку погибшей», - уточнили в пресс-службе Владимирского областного суда.Как уточнила и.о. председателя суда Ю.А. Большакова, дело находится в стадии назначения.