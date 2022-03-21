Рассмотрение материалов состоялось 18 марта.

Жителя Мурома оштрафовали по статье о Вооруженных Сил РФ и публичные призывы к воспрепятствованию использования армии в целях защиты интересов страны и её граждан. Об этом рассказали во Владимирском областном суде.Как следует из полицейского протокола, 13 марта в 14-15, находясь на площади 1100-летия, мужчина держал в руках плакат с надписью чёрного цвета с красной окантовкой букв «Нет войне».«Он публично демонстрировал его прохожим, подрывая доверие к действиям по защите граждан ДНР и ЛНР», - уточнили в Муромском городском суде.Рассмотрение материалов состоялось 18 марта.«Вынесено постановление по делу об административном правонарушении за совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан. Мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», - подчеркнули в пресс-службе облсуда.Напомним, что ранее по аналогичной статье жителя Коврова Максимальный штраф - 50 тысяч.