Самыми снежнымиэтой зимой оказались четыре дня декабря.

С ноября 2022 года по март 2023 года станции и перегоны Горьковской железной дороги очистили от 3,9 млн кубометров снега.По информации пресс-службы магистрали, 18, 20, 22 и 23 декабря 2022 года вывезли больше всего снега - 213,6 тысячи кубометров.При этом в периоды сильных снегопадов борьба со стихией ведется круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и стабильность движения поездов.Для уборки путей от осадков использовалось 104 единицы техники: 52 снегоуборочные машины, 17 пневмообдувочных машин, 30 плужных снегоочистителей и пять стругов-снегоочистителей.