Приём пациентов начнётся после окончания благоустройства территории.

В Мстёре готова к открытию новая модульная Вязовская амбулатория. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Работа у подрядчика принята — замечания устранены. Осталось расставить мебель в кабинетах и завезти лекарства. Медучреждение построили рядом с жилыми домами. Пришлось побороться, чтобы получить разрешение именно на этот участок. Включился в работу после обращения жителей и медиков во время поездки в Вязниковский район», - пояснил он.Приём пациентов начнётся после окончания благоустройства территории. Добавим, что туалет в амбулатории оборудован поручнями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Вязовской амбулатории лечатся более 1000 человек.