Бывший директор «Владимирского карьероуправления» предстанет перед судом. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 20-21 годах Сергей Князев

Бывший директор «Владимирского карьероуправления» предстанет перед судом. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 20-21 годах Сергей Князев продавал продукцию различным коммерческим фирмам по цене ниже себестоимости. В результате ущерб государственному предприятию составил больше 74 миллионов рублей. Мужчину задержали почти год назад. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Ковровский