Делегация глав районов и городов Владимирской области посетила ведущие предприятия Вязниковского...

Делегация глав районов и городов Владимирской области посетила ведущие предприятия Вязниковского района.Делегация посетила ведущие производства, стройплощадку новой школы и другие объекты. Все подробности у Александра СыпченкоИзучить лучшие практики, обменяться опытом и наработками. Очередным местом сбора глав муниципалитетов стала Вязниковская земля. Сегодня район – это не только значимые в экономическом и стратегическом плане предприятия, но и перспективные социальные проекты. На этом заводе производят стерилизующее и дезинфицирующее оборудование, ультрафиолетовые лампы, контейнеры и тележки для приборов и биоматериалов.Сергей Белогородцев, исполнительный директор предприятия:- У нас не останавливается процесс, постоянно или открываем новые участки или так сказать планируем.Некогда заброшенная фабрика- сегодня одно из ведущих предприятий в своей отрасли. В ближайших планах работа и на гособоронзаказ. Область готова оказать всю необходимую помощь, говорит первый заместитель губернатора Дмитрий ЛызловДмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Важным представляется обеспечение рынков сбыта, то есть то оборудование, что производится здесь, практически весь цикл, 90 процентов деталей изготавливаются на месте, важно чтобы и наши госпредприятия, учреждения могли воспользоваться продукцией этого предприятия.А это уже стройплощадка новой Вязниковской школы на 500 мест. Объект планируют сдать осенью. Строительство финансируется из областного и местного бюджетов. Стоимость проекта – порядка 600-сот миллионов рублей.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Новая школа, которая строится здесь в Вязниках рядом с Фоком, со введением в эксплуатацию этой школы, можно сказать, что это серьезный шаг к переходу на односменное обучение в Вязниковском районе.Законодательная и местная исполнительная власть плодотворно работают над всеми важнейшими вопросами развития района.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- 2022 год дал возможность нашим предприятиям увеличить свои производства еще на 20 процентов плюсом к 21-му, поэтому и рабочие места у нас сегодня есть и мы этим гордимся.Так же на встрече обсудили подготовку к юбилейному Фатьяновскому празднику поэзии и песни. Этим летом он пройдет в 50-й раз.Александр Сыпченко, Вести-Владимир