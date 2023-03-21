До 10 лет лишения свободы грозит жителю Коврова за издевательство над человеком. Прокуратура...

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Коврова за издевательство над человеком.Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Коврове утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.В сентябре прошлого года мужчина вместе со своей подругой отдыхали у себя дома и распивали спиртное. К паре в гости пришёл их знакомый. В какой-то момент напитки у компании закончились. И деньги тоже. Тогда парочке в голову пришла мысль о продаже телефона их друга - гостя, который был против такого «выхода из ситуации».Хозяин квартиры самовольно вытащил у приятеля из кармана телефон марки «Realme 8». Его, как сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры, оценивают в 12 000 рублей.Для того, чтобы телефон можно было продать, хозяева квартиры потребовали у друга пароль, но тот отказался его сообщать. И тогда начались… пытки. В буквальном смысле. Сообщается, что обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область левого уха и не менее двух раз приложил раскалённый утюг к телу жертвы, причинив термические ожоги груди и живота.В дальнейшем пострадавший всё же смог выбраться из квартиры, а парочка продала похищенный телефон за 700 рублей.За совершённое преступление виновному возможно назначение наказания, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом, сообщает пресс-центр областной прокуратуры.Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com