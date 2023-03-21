Дороги, пострадавшие при строительстве М-12 во Владимирской области, будут восстановлены. Об этом...

Дороги, пострадавшие при строительстве М-12 во Владимирской области, будут восстановлены.Об этом сообщает региональное Правительство в своём официальном telegram-канале.После открытия первых двух этапов трассы восстановят 19 дорожных объектов в Петушинском, Собинском, Судогодском районах и в городе Владимире.также будет восстановлен подъезд от М-7 к СНТ «Дружба»;в порядок приведут улицы в городе Покрове (улицы Герасимова, Франка Штольверка, проезд № 2, улицу Северную до пересечения с Центральной деревни Глубоково Петушинского района);отремонтируют дорогу от города Покров к станции «Покров» и далее до деревень Марково и Домашнево во Владимире;во Владимире отремонтируют улицу Станционную;восстановят покрытие от Собинки до Лакинска и Ставрово.Обещают привести в порядок 6 км автодорог Владимирской области. Об этом информирует региональное Министерство транспорта.Фото: pxfuel.com