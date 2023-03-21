ЧП произошло в Нижегородской области.

Два экс-чиновника из Владимирской области погибли, провалившись под лёд. Как сообщает телеграм-канал , трагедия около посёлка Васильсурск.Факт гибели двух рыбаков на Волге редакции «33Live.Ru» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.«19 марта спасатели получили информацию о происшествии вблизи городского округа Воротынец. Тело первого мужчины подняли на поверхность 19 марта, а второго 20 марта», - пояснили в ведомстве.Вместе с тем личности погибших в МЧС не разглашают.Коллеги из Ni Mash пишут, что мужчин было трое: 43-летний Владимир, 56-летний Андрей и 41-летний Вадим отдыхали на Волге. Во время поездки на мотобуксире с прицепом по поверхности реки Владимир выпал из транспортного средства, лёд треснул, мужчина ушёл под воду. Друзья бросились спасать товарища, но тоже провалились. Крики о помощи услышали рыбаки, находившиеся неподалёку. Выжил лишь Вадим.«В коме и с переохлаждением его отвезли в Воротынскую больницу», - уточняют коллеги.Погибшие ранее работали в Радужном. Андрей был председателем местной избирательной комиссии, а Владимир возглавлял молодёжный центр. В 2022 году его осудили за причинение имущественного ущерба в 2 млн рублей.