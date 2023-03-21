Двое жителей Радужного погибли на Волге, провалившись под лед. Жизнь третьего пытаются спасти...

Двое жителей Радужного погибли на Волге, провалившись под лед. Жизнь третьего пытаются спасти врачи.Следователем Лысковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области по факту гибели рыбаков в реке Волга проводится доследственная проверка.По неофициальным сведениям, они приехали на реку из города Радужного Владимирской области. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.По предварительным данным, 18 марта в районе поселка Васильсурск Воротынского района соседнего региона трое жителей Владимирской области ехали по льду Волги на мотобуксировщике и санях. Один из них, 56-летний мужчина, упал с саней и провалился под лед. Тогда еще двое пострадавших, пытаясь его вытащить, тоже оказались в воде.Из них очевидцам удалось спасти только одного. 41-летнего мужчину, который в тяжелом состоянии находится в больнице.На следующий день тело второго из погибших - 44-летнего мужчины - водолазы нашли и вытащили на берег.Фото пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.