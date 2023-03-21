Он продавал песок и щебень по заниженным ценам.

Во Владимирской области бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» Сергей Князев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.По следствия, экс-глава госпредприятия продавал налево добытый и переработанный известняк и щебень. В 2020-2021 годах инертные материалы реализовывались различным коммерческим фирмам по заниженным ценам. Предприятию причинён ущерб на сумму 74 млн рублей.Мужчину задержали 11 апреля прошлого года. Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски. Позднее фигуранта арестовали.Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд. Госпредприятие также заявило иск о взыскании с бывшего руководителя суммы причинённого ущерба.