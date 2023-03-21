21 марта в рамках начала фестиваля «Билет в будущее» на площадке одноименного форума, который открывает профориентационную кампанию в России в 2023 году, проходит Всероссийский экспертный совет.

21 марта в рамках начала фестиваля «Билет в будущее» на площадке одноименного форума, который открывает профориентационную кампанию в России в 2023 году, проходит Всероссийский экспертный совет. Под председательством руководителя Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Владимировича Есина и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения Сергея Викторовича Неумывакина состоялась четырехчасовая сессия при участии более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.Торжественное мероприятие, ставшее центральным событием федеральной профориентационной повестки недели, проходит в резиденции губернатора Екатеринбурга. Среди прочих поднимаемых вопросов эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. Представители крупных российских компаний, принимающих участие в форуме, ответили на запрос, сформулированный недавно Президентом РФ, о необходимости вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России. Также в бурной дискуссии, модерируемой руководителем проекта «Билет в будущее», нашли отражение вопросы методического характера, мнения заслуженных педагогов страны и новые научные сведения в рамках развития личности в системе государственной поддержки профориентации.«Хотелось бы напомнить, что в этом году по поручению Президента РФ проводится Год педагога и наставника в России. Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин.«Предстоящая двухдневная работа будет наполнена большим количеством событий и площадок, которые нужно будет посетить. Встреча наша тематическая, и я уверен, что в каждом регионе России есть сложившаяся система профориентации. Главная задача, которую мы преследовали при организации мероприятий и создании методических указаний – это не разрушать то, что есть в регионе. Еще одна задача – это адаптация этих методик под вашу работу. Для нас «Билет в будущее» – это проект, который вбирает в себя все практики и является главным в профориентации. Говорим «Билет в будущее» – думаем «профориентация»! - отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор НеумывакинНапомним, в 2022 году в проекте «Билет в будущее» во Владимирской области 3293 школьника приняли участие в более 6000 профориентационных онлайн-диагностиках, практические мероприятия прошли на 19 площадках региона, где школьники познакомились с 77 компетенциями. 51 педагог-навигатор повысил свою квалификацию, чтобы стать для школьников настоящими проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития. Более 20 000 школьников Владимирской области посмотрели первый в России профориентационный сериал «Билет в будущее».