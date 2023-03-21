Из Владимирского региона с 10 по 16 марта текущего года экспортировали сотни кубических метров лесной продукции в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Таиланд, Монголию и многие

Из Владимирского региона с 10 по 16 марта текущего года экспортировали сотни кубических метров лесной продукции в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Таиланд, Монголию и многие другие. Процесс держали на контроле в Россельхознадзоре. Всего пиломатериалов отгрузили на 575 кубометров. Изделий из древесины – почти 41 тысячу штук, премиксов- 105 т, муки, крупы в ассортименте – 0,2