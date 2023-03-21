Обсудили «наболевшее» и «оздоровительное». Во Владимире провели коллегию минздрава по итогам 2022 года. В ней участвовали представители законодательной и исполнительной власти. На коллегии

Обсудили «наболевшее» и «оздоровительное». Во Владимире провели коллегию минздрава по итогам 2022 года. В ней участвовали представители законодательной и исполнительной власти. На коллегии выступил глава региона Александр Авдеев. Он рассказал, что в нашей области снижается смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наладилась, по словам Авдеева, и ситуация с обеспечением людей льготными лекарствами. Однако в медицине