Бытует мнение, что лучший подарок — это книга. Наверняка подобное можно сказать и о картинках, но стоит придерживаться некоторых правил при выборе такого презента. Художник Егор Левко ..

Бытует мнение, что лучший подарок — это книга. Наверняка подобное можно сказать и о картинках, но стоит придерживаться некоторых правил при выборе такого презента.Художник Егор Левко посоветовал не дарить фотографических портретов. Они, по словам специалиста, зачастую выглядят ужасно. Также не стоит покупать картины в переходе. Егор Левко предложил узнать у адресата, что бы он хотел получить. Если нужно сделать сюрприз, можно обратиться за помощью к профессионалу, отмечает .