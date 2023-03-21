Самое интересное в столице

Самое интересное в столицеСКОРОЖАРА MUSIC AWARDSЭта премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошлого года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, HammAli & Navai, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие выступят на ЖАРА MUSIC AWARDS 2023. В этом году объявлены две новые номинации – "Хитмейкер года" и "Лирик-артист года".6 апреля, Crocus City Hall.ВЫСТАВКА"Театр Бориса Мессерера"Бахрушинскиймузей стал генеральным партнером юбилейной выставки которая представит яркий, самобытный пласт истории русского искусства и театрав более чем 120 авторских работах. Причем можно не только видеть работы мастератеатрально-декорационного искусства, живописца, скульптора и графика, созданныеим за 60 лет, но и поучаствовать в большой образовательной программе. Хитами выставки станут авторские эскизы занавесов, костюмов и декораций к знаменитымбалетам "Кармен-сюита" Родиона Щедрина, "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича,"Тропою грома" Кара Караева и "Подпоручик Киже" на музыку Сергея Прокофьева.По 11 июня, Российский национальный музей музыки.ФИЛЬМ"Айта"Триумфатор кинофестиваля "Зимний" (лучший режиссер, лучший актер), специальный гость фестиваля "Дух огня" – детективный триллер "Айта" от режиссера Степана Бурнашева выходит на большие экраны.Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, и всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.С 30 марта.ТЕАТР"Час тишины"Герои спектакля – обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Пьеса Флориана Зеллера – комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять. В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Василий Ложкин.25, 26, 30 марта, "Школа современной пьесы".ДЕТЯМ"Наволшебной дороге"Эта постановка режиссера Евгении Белолипской – приключенческая история вконтексте компьютерной игры – познакомит юных зрителей с правилами дорожного движения,знание и соблюдение которых необходимо для безопасного поведения на дороге. Главные герои – компьютерныечеловечки Лаг и Баффа, оказавшиеся за пределами привычного для них геймерского мира, гдетак же, как и в любой игре, есть свои правила и законы, с которыми им ипредстоит познакомиться. Образовательная программа в формате театральной постановки наглядно продемонстрирует правилаповедения пешеходов на проезжей части, расскажет о значении наиболее частовстречающихся дорожных знаков и о том, куда звонить в случае ДТП и другихэкстренных ситуаций.26 марта, Московский театр иллюзии.ФОРУМART RUSSIAЯрмарка современного искусства ART RUSSIA, организованная искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой и Корпорацией "Синергия", представит широкую коллекцию работ современных художников, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства. В рамках арт-форума выступят больше 100 ведущих представителей российского арт-сообщества, эксперты будут обсуждать ключевые темы отрасли: растущую роль искусственного интеллекта, монетизацию работ начинающих и состоявшихся художников, развитие искусства в регионах. В Гостином дворе, где будут представлены работы более 50 художников и скульпторов из России. Гости, купившие билеты на ярмарку, приглашены на показы иммерсивного спектакля Нового Театра "Лубянский гример" в знаменитом особняке Салтыковых-Чертковых.С 30 марта по 2 апреля.