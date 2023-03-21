Победительницей областного конкурса красоты стала Майя Филимонова из Коврова. Девушка учится в ВлГУ на факультете «Спортивный менеджмент».

Победительницей областного конкурса красоты стала Майя Филимонова из Коврова. Девушка учится в ВлГУ на факультете «Спортивный менеджмент».Майя профессионально занимается пауэрлифтингом. В 16 лет получила звание мастера спорта.«У Майи много побед и наград. А теперь она вышла вперёд на конкурсе красоты в регионе. Майе Филимоновой вручили корону победителя. Но останавливаться на достигнутом она не собирается. Движение вперёд - ее девиз! Желаю Майе Филимоновой из Коврова новых побед!» - написал в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.