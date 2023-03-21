Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Мэр Владимира отклонил проект застройки улицы Жуковского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Один из депутатов горсовета Александр Захаров обратился к руководству города с просьбой рассказать о планах строительства жилых домов на улице Жуковского. Замглавы горадминистрации Сергей Сысуев подтвердил парламентарию, что чиновники действительно получили от компании-застройщика документы для утверждения проекта планировки строительства многоэтажек на указанной территории.«Дмитрий Наумов подписал постановление об отклонении проекта», - подчеркнул замглавы города.