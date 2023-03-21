Очередная авария на М-12. Авария с пострадавшим произошла в Петушинском районе. Автомобиль врезался в отбойник. За рулем находилась 49-летняя женщина. Она получила травмы. ДТП произошло 20 марта

Очередная авария на М-12. Авария с пострадавшим произошла в Петушинском районе. Автомобиль врезался в отбойник. За рулем находилась 49-летняя женщина. Она получила травмы. ДТП произошло 20 марта на 125 километре платной трассы. На этих кадрах видно, что сильно помят капот автомобиля. К месту ЧП приехала скорая помощь. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной