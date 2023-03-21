Налоговая служба грозит банкротством сети магазинов Elena Furs. Стало известно, что 14 марта...

Налоговая служба грозит банкротством сети магазинов "Elena Furs".Стало известно, что 14 марта Инспекция Министерства России по налогам и сборам № 4 (город Москва) обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве ООО "Елена Фурс".Напомним, эта сесть шуб стала популярной по всей стране. Доставка изделий существовала также в разные регионы России. Во Владимирской области, например, какое-то время этот магазин был у всех на слуху.Отметим, что шубы шьются на фабриках компании в Пятигорске, то есть производство находится в России. Владелец юрлица – Левон Асатрян (гражданин Армении).Известно, что прошлом году "Елена Фурс" пыталась в суде оспорить "доначисление ей" 411 млн рублей налогов. Чем закончилась эта «история» - официально не сообщается.Фото: pxfuel.com