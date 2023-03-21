Налоговая служба грозит банкротством сети магазинов Elena Furs.
Стало известно, что 14 марта...
Налоговая служба грозит банкротством сети магазинов "Elena Furs".
Стало известно, что 14 марта Инспекция Министерства России по налогам и сборам № 4 (город Москва) обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве ООО "Елена Фурс".
Напомним, эта сесть шуб стала популярной по всей стране. Доставка изделий существовала также в разные регионы России. Во Владимирской области, например, какое-то время этот магазин был у всех на слуху.
Отметим, что шубы шьются на фабриках компании в Пятигорске, то есть производство находится в России. Владелец юрлица – Левон Асатрян (гражданин Армении).
Известно, что прошлом году "Елена Фурс" пыталась в суде оспорить "доначисление ей" 411 млн рублей налогов. Чем закончилась эта «история» - официально не сообщается.
Фото: pxfuel.com