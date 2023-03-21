Прокуратура Владимира проверила, как вывозят твёрдые коммунальные отходы и содержат контейнерные площадки наступившей весной.

Прокуратура Владимира проверила, как вывозят твёрдые коммунальные отходы и содержат контейнерные площадки наступившей весной. Поводом для тщательной ревизии стали многочисленные публикации в СМИ и возмущённые сообщения жителей областного центра в соцсетях.Холмы и горыПервыми пожаловались жители Юго-Западного района. И это были не пустые слова: люди подкрепляли свои справедливые замечания красноречивыми фотографиями переполненных сверх всякой меры контейнеров, обрамлённых горами пакетов с отходами.Их поддержали жильцы домов на ул. Чайковского и Фатьянова, а затем подключились недовольные горожане с ул. Балакирева. Все они единодушно уверяли, что и у них площадки для сбора мусора приблизительно в том же состоянии. На фотоуликах видно, что холмы мусора почти полностью закрыли сами контейнеры, отходы разлетаются по сторонам.Кто виноват?В компании, отвечающей за вывоз мусора во Владимире, не стали отрицать очевидное. Генеральный директор компании-регоператора рассказал, что конкретно в случае с улицей Балакирева мусоровозы не смогли проехать из-за ДТП, случившегося прямо во дворе. Из-за этого работа мусоровоза встала во всём районе.Раньше подобные проблемы объясняли снежными завалами, которые мешают крупному КамАЗу повернуть с узких, заставленных машинами улиц на территорию домов. Потом появилась иная причина: «В связи с гололёдом везде проблемы», – резюмировало руководство компании-регоператора.Справедливости ради надо сказать, что весь катастрофически скопившийся мусор вывезли, а владимирцам пообещали, что впредь, если проезду будут мешать ледяные колеи или припаркованный транспорт, сотрудники мусоровывозящих компаний перенесут мусор с площадок вручную.Кого накажут?Тем не менее прокуратура установила, что винить в сложившейся ситуации нужно не только мусорщиков, но и управляющие компании, а также муниципальных дорожников и чиновников мэрии Владимира.Надзорное ведомство установило, что «у многоквартирных домов, которые обслуживают муниципальная управляющая компания «ЖКХ», ООО «Наш дом 3», ООО «Ресурс», ООО «УК ЖРЭП», ТСЖ «Сурикова 10а», ООО «Ресурс», ТСЖ «Василисина 4», ЗАО «Альтернатива», ЖСК-164, ЖСК-166, не чистят от наледи и не устраняют колеи у контейнерных площадок. Из-за этого мусоровозы регоператора не могут подъехать к контейнерам – и график вывоза отходов нарушается».Как будут устранять нарушения, прокуратура проконтролирует.Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Татьяна Логинова:– По результатам проверки руководителям организаций прокурор внёс представления. Ответственных должностных лиц вызвали в прокуратуру города для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 7.22 (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений), ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).КстатиВладимирским водителям действительно лучше не парковаться вблизи контейнерных площадок – это сбережет нервы и самим жителям, и сотрудникам коммунальных служб, которые нередко задевают припаркованные автомобили при попытке пробраться к мусорным контейнерам.Куда звонить?Если не вывозят мусор, нужно жаловаться в абонентский отдел по работе с физическими лицами компании «Биотехно­логии»: 8-991-319-10-06, 8-901-141-84-82, 8-900-480-70-99.