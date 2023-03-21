Народные приметы: 22 марта. Почему в этот день нельзя кормить птиц хлебом? 22 марта православная...

Народные приметы: 22 марта. Почему в этот день нельзя кормить птиц хлебом?22 марта православная церковь вспоминает о сорока Севастийских воинах-христианах, принявших мученическую смерть во имя веры.В народе этот день считался "переходным". Люди встречали весну и говорили, что "на сорока - день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается".Что можно делать 22 марта?1. Предвестниками весны были жаворонки. Однако, согласно поверью, в этот день из-за моря прилетали 40 разных птиц — по числу погибших воинов-христиан. Хозяйки вспоминали их и пекли печенье в виде жаворонков.2. Печенье раздавали детям и приговаривали: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели».3. Дети забирались на крыши, где привязывали «жаворонков» к шестам. Таким образом они зазывали птиц и тёплую весну.4. В этот день пекли 40 шариков из ржаной муки. Женщины выбрасывали их из окна, чтобы не было утренних морозов, приговаривая: «Сороки святые, колобаны золотые».Что нельзя делать 22 марта?1. Сегодня нельзя дразнить и обижать птиц. Тот, кто разоряет гнёзда, рискует потерять удачу на весь год.2. При этом 22 марта нельзя кормить птиц хлебом. В народе верили, что это может привести к падению доходов или просто к потере крупной суммы денег.3. Как и в любой из дней Великого поста, противопоказано проявлять гнев, ненависть, злость, ссориться, спорить и думать о плохом.4. Нельзя ругать детей и запрещать им шумные забавы.Народные приметы на 22 мартаЕсли днём тепло — такая погода продержится еще 40 дней.Теплый вечер — предвестник дождливого лета.Если в этот день прогремел первый гром, значит, год будет голодный.Фото: pxfuel.com