Участок дороги в районе дома No 3/7 по проспекту Строителей временно перекроют для автотранспорта. Об этом сообщают в ПАО “Т Плюс”. Ограничение проезда связывают с проведением в этой зоне

Участок дороги в районе дома No 3/7 по проспекту Строителей временно перекроют для автотранспорта. Об этом сообщают в ПАО “Т Плюс”. Ограничение проезда связывают с проведением в этой зоне работ по устранению дефекта на тепловой сети. Движение для автомобилей будет закрыто по одной полосе с нечетной стороны с 09:00 часов 21 марта до 20:00 часов