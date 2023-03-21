Прокуратура обвиняет бывшего директора ГУП «Владимирское карьероуправление» в причинении ущерба...

Прокуратура обвиняет бывшего директора ГУП «Владимирское карьероуправление» в причинении ущерба государству на сумму более 74 млн. рублей.Стало известно, что бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).Уголовное дело возбуждено следственным управлением УМВД области при координирующей роли прокуратуры региона.Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Владимирской области.Официально сообщается, что бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» на протяжении 2020-2021 гг. неоднократно реализовывал различным коммерческим фирмам произведенную продукцию по ценам, ниже себестоимости.В результате государственному предприятию, учредителем которого является министерство имущественных и земельных отношений области, причинен ущерб на сумму более 74 млн. рублей.Обвиняемого заключили под стражу. В рамках расследования уголовного дела ГУП «Владимирское карьероуправление» заявлен иск о взыскании с бывшего руководителя суммы причинённого ущерба.Уголовное дело будет направлено в Ковровский городской суд, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com