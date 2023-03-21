Ограничения продлятся до 2 мая.

С 3 апреля Муром закроют для въезда грузовиков. Ограничения продлятся до 2 мая. Распоряжение подписал глава города Евгений Рычков.Запрет коснётся большегрузов с предельно допустимыми нагрузками на каждую ось не более шести тонн. Цель - сохранить городские дороги.Исключение составляют международные перевозки, пассажирские автобусы, фуры с едой, животными, лекарствами, ГСМ, семенами, удобрениями, почтой, транспортировка спецтехники, которая занимается капремонтом дорог.