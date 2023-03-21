Смотрите Вести в 14.30: Владимирцы прошли тест на знание специфики ЖКХ.
Перспективы...
Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирцы прошли тест на знание специфики ЖКХ.
Перспективы Вязников.
- Новые проекты в Вязниках. Представители правительства области и Заксобрания посетили предприятия Вязниковского района.
Диктант ЖКХ.
- Капремонт и изменения в законодательстве. Владимирцы прошли тест на знание вопросов житейских.
"Артефакт" в Муроме.
- Экскурсии без гида по Мурому - через мобильное приложение. Какие новые возможности дает Пушкинская карта?