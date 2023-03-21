Смотрите Вести в 14.30: Владимирцы прошли тест на знание специфики ЖКХ. Перспективы...

Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирцы прошли тест на знание специфики ЖКХ.Перспективы Вязников.- Новые проекты в Вязниках. Представители правительства области и Заксобрания посетили предприятия Вязниковского района.Диктант ЖКХ.- Капремонт и изменения в законодательстве. Владимирцы прошли тест на знание вопросов житейских."Артефакт" в Муроме.- Экскурсии без гида по Мурому - через мобильное приложение. Какие новые возможности дает Пушкинская карта?