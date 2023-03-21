Смотрите Вести в 21.05: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил диагноз...
Смотрите "Вести" в 21.05: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил диагноз владимирской медицине.
В карточном домике.
- Дом оседает, а крыша поехала. Почему жители ветхого здания в Муроме не могут добиться признания аварийности?
Медицинские проблемы.
- Нехватка врачей и... продолжительности жизни. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко указал на "болевые" точки 33 региона
Перспективы Вязников.
- Представители правительства области и Заксобрания посетили предприятия Вязниковского района. Какие новые проекты там появились?