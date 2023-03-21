Смотрите Вести в 9 утра: Как должна работать коммунальная система? Вязниковские проекты. -...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Как должна работать коммунальная система?Вязниковские проекты.- Обменялись опытом и наработками. Главы всех районов области посетили ведущие предприятия Вязниковского района.Диктант ЖКХ.- Как должна работать коммунальная система? Во Владимире написали ЖКХ-диктант.Будущие чемпионы.- Самым юным участникам - всего пять. Во Владимире прошли соревнования фигуристов на Кубок Ирины Слуцкой.