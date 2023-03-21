Смотрите Вести в 9 утра: Как должна работать коммунальная система?
Вязниковские проекты.
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Смотрите "Вести" в 9 утра: Как должна работать коммунальная система?
Вязниковские проекты.
- Обменялись опытом и наработками. Главы всех районов области посетили ведущие предприятия Вязниковского района.
Диктант ЖКХ.
- Как должна работать коммунальная система? Во Владимире написали ЖКХ-диктант.
Будущие чемпионы.
- Самым юным участникам - всего пять. Во Владимире прошли соревнования фигуристов на Кубок Ирины Слуцкой.