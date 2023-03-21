Инвесторы вложили в проекты около 19 миллиардов рублей.

Инвесторы вложили в проекты около 19 миллиардов рублей.В 2023 году в столице начнут работать пять крупных производств. Об этом сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.В городе заработает роботизированный завод по выпуску крупногабаритных строительных модулей, инженерный центр в Южном округе, производственные очистные сооружения на севере. Также строительство производственных объектов завершается на востоке столицы и в ТиНАО.На предприятиях будут работать более 3,4 тысячи человек, уточнил Собянин.По его словам, все объекты строятся при поддержке города. Столица предоставляет инвесторам землю в аренду без торгов, подчеркнул градоначальник.В 2022 году объем производства лекарственных препаратов в Москве на 13,9%. Выпущено 2,3 миллиона упаковок. В столице действует 95 фармацевтических предприятий, которые поставляют городу препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы.Также московские производители выпуск мясных изделий. С января по май 2022 года они поставили заказчикам продукцию на 49,8 миллиарда рублей. В столице работает 24 предприятия мясной отрасли.