Сотрудники ОМВД по Владимирской области выявили виновного в краже нефти. Выяснилось, что 34-летний...

Сотрудники ОМВД по Владимирской области выявили виновного в краже нефти.Выяснилось, что 34-летний житель Нижегородской области (вместе с другом) подключились к магистральному нефтепроводу, проходящему на территории Вязниковского района.Таким образом им удалось откачать в общей сложности 169 тонн топлива. Материальный ущерб превысил 3 миллиона рублей.Правда, реализовать топливо злоумышленникам так и не удалось.Известно, что из места врезки нефть перегонялась через шланг (около 1 км) до резервуаров, расположенных на заброшенной АЗС.«В целях маскировки его злоумышленники прикопали, засыпали землей и листвой…» - сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.21 марта уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта преследование прекращено из-за его смерти.Фото: pxfuel.com