Сотрудники ОМВД по Владимирской области выявили виновного в краже нефти.
Выяснилось, что 34-летний...
Сотрудники ОМВД по Владимирской области выявили виновного в краже нефти.
Выяснилось, что 34-летний житель Нижегородской области (вместе с другом) подключились к магистральному нефтепроводу, проходящему на территории Вязниковского района.
Таким образом им удалось откачать в общей сложности 169 тонн топлива. Материальный ущерб превысил 3 миллиона рублей.
Правда, реализовать топливо злоумышленникам так и не удалось.
Известно, что из места врезки нефть перегонялась через шланг (около 1 км) до резервуаров, расположенных на заброшенной АЗС.
«В целях маскировки его злоумышленники прикопали, засыпали землей и листвой…» - сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
21 марта уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта преследование прекращено из-за его смерти.
Фото: pxfuel.com