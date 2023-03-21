Свыше 2 тысяч пожилых жителей 33 региона получили азы информационной грамотности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Владимирской области. Курсы организовали в рамках

Свыше 2 тысяч пожилых жителей 33 региона получили азы информационной грамотности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Владимирской области. Курсы организовали в рамках национального проекта “Демография”. Указанное количество обучившихся выпустили в период с 2019 по 2022 годы. Так недавно прошла небольшая акция «Я брожу по интернету». Ее организаторами выступили специалисты Собинского комплексного центра. Пожилые жители