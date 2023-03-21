Врач напомнил о недопустимости самолечения.

Врач напомнил о недопустимости самолечения.Согласно мнению врача-гепатолога Сергея Вялова, чрезмерное употребление витамина D может нанести вред здоровью человека. Обычнодело касается тех, кто любит практиковать самолечение.Организму взрослого достаточно витаминов, получаемых из еды, и суточнаяпотребность в витамине D составляет около 600-800 МЕ. Тем не менее,многие люди употребляют витамин D в количестве 2000-4000 МЕ в день, чтоприводит к переизбытку микроэлемента.Избыточная доза витамина D в организме человека, приводит слова медика портал , чревата нарушением тонуса сосудов, проблемами с памятью, вымыванием кальция из костей и, как бы это не было странно, ухудшением иммунитета. Кроме того, гепатологом была названа и главная опасность передозировки витамина D – гипервитаминоз.При нем происходит тяжелое поражение организма, отложение кальция в сосудах и сердце, увеличение печени, повышение давления и сильное расстройство пищеварения. Для детей передозировкавитамина Dеще опаснее: вызывают болезни костей и интоксикацию, которая может даже закончиться фатально.Тем, кто уверен, что его организм страдает от дефицита витамина D лучше сдать анализы и принимать витаминыТолько с разрешения врача. Если же до поликлиники дойти никак не получается, то постарайтесь добавить в свой рацион больше куриных яиц, жирных сыров, красной рыбы.