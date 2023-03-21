Троих жителей Мурома приговорили к 8, 9 и 10 годам лишения свободы за тайники с...

Троих жителей Мурома приговорили к 8, 9 и 10 годам лишения свободы за тайники с наркотиками.Муромским городским судом были рассмотрены уголовные дела в отношении троих местных жителей. Выяснилось, что они пытались сбыть наркотики через интернет.Установлено, что в 2021 году мужчины на территории города Мурома, а также Нижегородской области, организовывали тайники-закладки с наркотическими средствами. Они были расфасованы для разового употребления.Известно, что совершенные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, относятся к категории особо тяжких. Наказание может достигать 20 лет.Муромским городским судом сообщается, что в качестве смягчающих обстоятельств признаны - явки с повинной, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья подсудимых и наличие заболеваний.Были учтены и факты привлечения троих жителей Мурома к уголовной ответственности, непризнание вины и отсутствие раскаяния в содеянном.В итоге подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, 9 лет и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговоры в законную силу ещё не вступили.Фото: pxfuel.com