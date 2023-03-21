Стало известно, какой процент соотечественников спит слишком мало.

Стало известно, какой процент соотечественников спит слишком мало.Исследование, инициированное двумя российскими страховыми компаниями показало, что большинство россиян страдает от недосыпа: почти 79% граждан жалуется на недостаток сна. Это сильно сказывается на их здоровье и внешнем виде.Наиболеечастыми симптомами нехватки сна, сообщает ,стали усталость, апатия иневнимательность. Они были отмечены у 43,1% опрошенных.Около 20% респондентов проводят впостели менее шести часов в сутки, тогда как половина тратит на сон около 6-8 часов.Более 10 часов в суткиудается отдохнуть лишь 5,8% опрошенных.Что же до времени отхода ко сну: каждый десятый человек ложится спать не раньше двух-трехчасов утра, а более 21% — после полуночи. К счастью, есть и те, кому удается заснуть до 00:00, и их целых 62%.О проблемах со здоровьем из-занедостатка сна заявили 11,1% жителей российских городов, а 6,1%пожаловались на повышенный аппетит. Также по 11% опрошенных заметили ухудшение внешнего вида и перепады настроения.Вот несколько советов, чтобы качественно выспаться. Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам:избегатьалкоголя, кофеина и использования гаджетов перед сном;не ложитьсяголодным или переевшим;придерживаться графика отхода ко сну, чтобы выработатьмелатонин.