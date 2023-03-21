В Энергетике орудует догхантер! Он разбрасывает сосиски и сало, напичканные гвоздями. Делает он это на маршруте, где обычно владельцы собак гуляют со своими питомцами. Одна из местных

В Энергетике орудует догхантер! Он разбрасывает сосиски и сало, напичканные гвоздями. Делает он это на маршруте, где обычно владельцы собак гуляют со своими питомцами. Одна из местных жительниц обнаружила россыпь смертельных лакомств на утренней прогулке. Анастасия Артамонова, местная жительница Вот здесь я шла, и вот здесь было все разбросано. Я, конечно же, все это собрала