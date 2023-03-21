Глава администрации получил представление.

В Кольчугинском районе многодетной семье отказали в предоставлении бесплатной земли. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Напомним, что по закону многодетные имеют право на предоставление земельного участка. Однако чиновники администрации Есиплевского сельского поселения решили, что живут по другой юрисдикции. Они отказали семье в постановке на учёт с целью последующего предоставления территории.Глава администрации получил представление. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.