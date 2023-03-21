20 марта в деревне Рогозиниха Ковровского района сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в сообществе ВК “Заметки спасателя”. На пульт диспетчера пожарной охраны информация о ЧС

20 марта в деревне Рогозиниха Ковровского района сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в сообществе ВК “Заметки спасателя”. На пульт диспетчера пожарной охраны информация о ЧС поступила в 15:15. Свидетели пишут: пламя было настолько мощным, что густой черный дым было видно с моста через реку Клязьма. Первая группа спасателей прибыла на место в 15-30.