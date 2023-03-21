С завтрашнего дня в микрорайон Пиганово будут ходить на два автобуса больше. Такое решение приняли в мэрии. Дополнительные машины будут двигаться по сокращенному маршруту – до остановки

С завтрашнего дня в микрорайон Пиганово будут ходить на два автобуса больше. Такое решение приняли в мэрии. Дополнительные машины будут двигаться по сокращенному маршруту – до остановки Рябинка. И только в час пик – с семи до девяти пятнадцати утра. Основной маршрут 33С будет работать по привычному пути и расписанию. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии