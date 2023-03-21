В Суздале завершились всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России». В...

В Суздале завершились всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России».В рамках турнира прошли и состязания самых юных спортсменов - «Рыцари аэробики». Принимал состязания традиционно туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад».Неплохая синхронность и отличная динамика. В категории «смешанные пары» выступают Гусейн Абдурагимов и Настасья Варнашова. Ребята из Севастополя. Крымская школа спортивной аэробики существует с 2015 года, но уже считается одной из сильнейших в нашей стране среди ребят 9-11 лет. На этих соревнованиях в парах севастопольцы уверенно берут и золото, и серебро.Ирина Сак, тренер, Севастопольская федерация спортивной аэробики:- Ожидаемо. Мы, конечно, очень готовились. И на всероссийских соревнованиях мы занимаем призовые места. На «России» мы пока не можем выступать в силу возраста — готовимся к следующему году.Надеялись взять медали и в категории «тройки», говорят в сборной Севастополя, но не случилось. Бронзу в этой номинации у крымчан «забрали» владимирские ребята. Конкуренция большая - в Суздаль, в Арт-отель Николаевский Посад приехали десятки спортсменов из 13 регионов страны, в том числе из Чувашии, Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Прибыли и спортсмены из Белоруссии. Масштабный Турнир «Рыцари аэробики» традиционно собирает самых юных и самых перспективных. В нашем регионе две сильных школы аэробики: в областной столице и в Камешкове. Представители обеих в этом году с медалями.Светлана Кузьмина, президент Федерации аэробики Владимирской области:- Для Владимирской области, я считаю, это хороший прогресс, потому что несколько лет назад мы даже не были даже близко к пьедесталам.»Татьяна Грушницкая директор всероссийских соревнований по спортивной аэробике "Золотое кольцо России":- Во всероссийских соревнованиях выделились владимирцы. Город Камешково Владимирской области. Вот это прогресс. Очевидный прогресс, который, я думаю, оттого, что мы здесь проводим эти соревнования уже 15, наверно, лет. В городе Суздаль.Татьяна Грушницкая уверена, для молодых спортсменов важно устраивать состязания в знаковых местах России. Потому каждый год она собирает детей со всех регионов страны именно здесь — в Николаевском Посаде. В самом сердце древнего города. Ну, а соревновательный календарь у ребят довольно плотный. В конце марта в Екатеринбурге стартует Первенство России.Кристина Иванова, Вести «Владимир».