В Ярославле завершился финал Чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей.

В Ярославле завершился финал Чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей. На площадку культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» вышло 16 команд-победительниц финалов регионального этапа из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.Владимирскую область представили баскетболисты МБОУ СОШ №15 города Владимира. Их соперниками в решающем матче стали спортсмены из Ярославской области (СОШ №7, г. Углич).Если верить статистике, то интриги в матче не было, а результат встречи был понятен уже после первой половины. Но на паркете всё выглядело совершенно по-другому. Игра была яркой и напряжённой. После большого перерыва баскетболистов из Владимира и болельщиков команды из Углича взбодрил рывок спортсменов из Ярославской области. Погоня за лидером практически удалась, однако парни из Владимирской области отстояли своё право на золотые медали чемпионата Центрального федерального округа.Всероссийский Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» пройдёт уже в апреле в Ижевске, где владимирцы поборются за верхнюю ступень пьедестала почёта с командами со всей России.Реклама.