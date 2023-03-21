Помощь закуплена в рамках акции ОНФ по поддержке армии РФ.

Из Владимирской области в зону СВО доставят антидроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, ночные прицелы и даже 3D-принтеры. Помощь закуплена в рамках акции ОНФ по поддержке армии РФ.Оборудование отправят в 344-й пехотный и 26-й танковый полки. Всего на эти цели удалось собрать 1,5 млн рублей.Общественники также обращаются к жителям 33-го региона с еще одной просьбой. На передовой требуются автомобили высокой проходимости: квадроциклы, УАЗы, Нивы или любые другие. Одна из машин сейчас готовится к отправке, а две уже выполняют боевые задачи. Всех, кто готов оказать помощь, просят звонить по номерам: 44-74-07, 44-74-04.