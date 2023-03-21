Владимирская спортсменка завоевала три золотые медали первенства России по лыжам. В Коми с 16 по...

Владимирская спортсменка завоевала три золотые медали первенства России по лыжам.В Коми с 16 по 18 марта на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошло первенство России по спорту глухих в дисциплине - лыжные гонки, сообщает минспорта ВО.В соревнованиях принимали участие лыжники из г.Москвы, Республики Коми, Кировской, Владимировской, Пензенской, Омской и Брянской областей, Удмурской республики, Ханты-Мансийского АО – Югра.Владимирскую область представляла Левковская Олеся, которая среди девушек 2004-2008 г.р. во всех гонках завоевала золото! Поздравляем спортсменку и её тренера Роганкова Константина Львовича с отличным результатом.Фото минспорта ВО.