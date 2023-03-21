Соревнование по баскетболу проходили в областной столице с 17 по 19 марта. Площадкой для состязаний выбрали школу No 42. В межрегиональном турнире «Золотое кольцо» участвовали девушки до 2007

Соревнование по баскетболу проходили в областной столице с 17 по 19 марта. Площадкой для состязаний выбрали школу No 42. В межрегиональном турнире «Золотое кольцо» участвовали девушки до 2007 года рождения. За победу боролись спортсменки из Владимира, Новосибирска, Орла, Дзержинска и Балахны. В финале соревнований победу одержала владимирская команда муниципальной ДЮСШ No 1 по игровым видам