Региональные власти посетили предприятия Вязниковского района. Возглавили делегацию председатель Законодательного собрания Владимир Киселев и первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов.

Региональные власти посетили предприятия Вязниковского района. Возглавили делегацию председатель Законодательного собрания Владимир Киселев и первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов. Вместе с ними главы со всех районов и городов региона. Главная цель поездки – укрепить взаимодействие между муниципалитетами. Власти оценили работу завода «Кронт-М». На предприятии производят очистители воздуха, стерилизующее и дезинфицирующее оборудование, ультрафиолетовые лампы, контейнеры и тележки