Краденый товар он продал, а деньги потратил.

Во Владимире безработный украл в аптеке витамины и зубную пасту. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фармацевт увидела в торговом зале подозрительного мужчину. Проследив за ним, она увидела, что владимирец стащил с витрины витамины и несколько тюбиков с зубной пастой. Женщина попыталась остановить покупателя, но злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. Ущерб составил 8 000 рублей.По камерам видеонаблюдения сотрудники МВД установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный местный житель. На допросе вор признался в совершении преступления. Краденый товар он продал, а деньги потратил.Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Теперь он будет отвечать за содеянное по статье «Кража».